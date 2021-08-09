Главные новости в Калужской области 9 августа: жуткое ДТП и судьба долгостроя
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 9 августа.
Погибли мама и пятилетний сын
Утро понедельника началось в Калужской области со смертельного ДТП. В Жуковском районе на трассе А-130 лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль «БМВ» и грузовик «Скания». Погибли 39-летняя женщина и ее пятилетний сын.
Строили 15 лет
В Калуге наконец-то сдали многоэтажный дом на улице Пухова, который начали строить еще в 2006 году. 79 обманутых дольщиков получат свое жилье.
Без радио и ТВ
В Калуге на два дня отключат цифровое ТВ и аналоговое радио. Стали известны причины.
Эвакуатор на старте
В Калуге собираются эвакуировать брошенные во дворах автомобили. У водителей еще есть шанс самим забрать свое имущество.
О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!