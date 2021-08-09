Главные новости в Калужской области 9 августа: жуткое ДТП и судьба долгостроя

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 9 августа.

Погибли мама и пятилетний сын

Утро понедельника началось в Калужской области со смертельного ДТП. В Жуковском районе на трассе А-130 лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль «БМВ» и грузовик «Скания». Погибли 39-летняя женщина и ее пятилетний сын.

Строили 15 лет

В Калуге наконец-то сдали многоэтажный дом на улице Пухова, который начали строить еще в 2006 году. 79 обманутых дольщиков получат свое жилье.

Без радио и ТВ

В Калуге на два дня отключат цифровое ТВ и аналоговое радио. Стали известны причины.

Эвакуатор на старте

В Калуге собираются эвакуировать брошенные во дворах автомобили. У водителей еще есть шанс самим забрать свое имущество.

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