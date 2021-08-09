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В Калуге на два дня отключат радио и телевидение

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.08.2021 14:38 14 1938
В Калуге на два дня отключат радио и телевидение

В Калуге в течение двух дней не будет работать бесплатное цифровое телевидение, а также аналоговые радиостанции. Это связано с проведением ремонтных работ на телебашне, сообщили в понедельник, 9 августа, в Калужском областном радиотелевизионном передающем центре.

Телевидение и радио не будут работать в течение двух дней в период с 17 по 20 августа. Конкретные даты станут известны позже.

- Отключения вещания будут проводиться в течение двух дней, в зависимости от погодных условий, - подчеркнули в радиотелевизионном передающем центре.

Отключение радио и телевидения в Калуге в течение двух дней с 17 по 20 августа с 10:30 до 17:00:

  • 10 каналов первого мультиплекса,
  • 10 каналов второго мультиплекса,
  • Радио «Маяк»,
  • Радио «Вести»,
  • «Радио России».
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.08.2021 14:38 14 1938
Тэги: общество
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