В Калуге на два дня отключат радио и телевидение

В Калуге в течение двух дней не будет работать бесплатное цифровое телевидение, а также аналоговые радиостанции. Это связано с проведением ремонтных работ на телебашне, сообщили в понедельник, 9 августа, в Калужском областном радиотелевизионном передающем центре.

Телевидение и радио не будут работать в течение двух дней в период с 17 по 20 августа. Конкретные даты станут известны позже.

- Отключения вещания будут проводиться в течение двух дней, в зависимости от погодных условий, - подчеркнули в радиотелевизионном передающем центре.

Отключение радио и телевидения в Калуге в течение двух дней с 17 по 20 августа с 10:30 до 17:00: