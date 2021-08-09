В Калуге на два дня отключат радио и телевидение
В Калуге в течение двух дней не будет работать бесплатное цифровое телевидение, а также аналоговые радиостанции. Это связано с проведением ремонтных работ на телебашне, сообщили в понедельник, 9 августа, в Калужском областном радиотелевизионном передающем центре.
Телевидение и радио не будут работать в течение двух дней в период с 17 по 20 августа. Конкретные даты станут известны позже.
- Отключения вещания будут проводиться в течение двух дней, в зависимости от погодных условий, - подчеркнули в радиотелевизионном передающем центре.
Отключение радио и телевидения в Калуге в течение двух дней с 17 по 20 августа с 10:30 до 17:00:
- 10 каналов первого мультиплекса,
- 10 каналов второго мультиплекса,
- Радио «Маяк»,
- Радио «Вести»,
- «Радио России».
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