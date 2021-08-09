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Горуправа Калуги ищет владельцев пяти брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.08.2021 09:36 5 1340
Горуправа Калуги ищет владельцев пяти брошенных автомобилей

В четверг, 12 августа, в Калуге комиссия при городской управе проведет осмотр пяти автомобилей, которые собираются эвакуировать с улиц и дворов.

Владельцев этих машин просят присутствовать на этом мероприятии, которое пройдет с 10:00 до 13:00.

- Комиссия, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, проведет осмотр автомобилей, по которым получены обращения для принятия решения об эвакуации, - заявили в понедельник в администрации Калуги.

Опубликован также список автомобилей:

  • «Фольксваген Джетта» красного цвета (гос.номер: Н315УР71) по адресу: ул. Николо-Козинская, д.108,
  • «Газель» белого цвета (гос.номер: 616МХ) по адресу: ул. Николо-Козинская, д.65,
  • УАЗ защитного цвета (гос.номер: В260УК40) по адресу: ул. Калужского Ополчения, д. 9,
  • «Форд» серебристого цвета (гос.номер: Н314СМ40) по адресу: ул. Войкова, в районе д. 64 по ул. Степана Разина,
  • ВАЗ 21099 черного цвета (гос.номер: Н179РТ40) по адресу: пер. Пушкина в районе д. 22 по ул. Академика Королева.

UPD. Также в Калуге ищут владельца металлических ворот на улице Маяковского.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.08.2021 09:36 5 1340
Тэги: авто
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