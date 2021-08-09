Горуправа Калуги ищет владельцев пяти брошенных автомобилей
В четверг, 12 августа, в Калуге комиссия при городской управе проведет осмотр пяти автомобилей, которые собираются эвакуировать с улиц и дворов.
Владельцев этих машин просят присутствовать на этом мероприятии, которое пройдет с 10:00 до 13:00.
- Комиссия, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, проведет осмотр автомобилей, по которым получены обращения для принятия решения об эвакуации, - заявили в понедельник в администрации Калуги.
Опубликован также список автомобилей:
- «Фольксваген Джетта» красного цвета (гос.номер: Н315УР71) по адресу: ул. Николо-Козинская, д.108,
- «Газель» белого цвета (гос.номер: 616МХ) по адресу: ул. Николо-Козинская, д.65,
- УАЗ защитного цвета (гос.номер: В260УК40) по адресу: ул. Калужского Ополчения, д. 9,
- «Форд» серебристого цвета (гос.номер: Н314СМ40) по адресу: ул. Войкова, в районе д. 64 по ул. Степана Разина,
- ВАЗ 21099 черного цвета (гос.номер: Н179РТ40) по адресу: пер. Пушкина в районе д. 22 по ул. Академика Королева.
UPD. Также в Калуге ищут владельца металлических ворот на улице Маяковского.
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