Горуправа Калуги ищет владельцев пяти брошенных автомобилей

В четверг, 12 августа, в Калуге комиссия при городской управе проведет осмотр пяти автомобилей, которые собираются эвакуировать с улиц и дворов.

Владельцев этих машин просят присутствовать на этом мероприятии, которое пройдет с 10:00 до 13:00.

- Комиссия, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, проведет осмотр автомобилей, по которым получены обращения для принятия решения об эвакуации, - заявили в понедельник в администрации Калуги.

Опубликован также список автомобилей:

«Фольксваген Джетта» красного цвета (гос.номер: Н315УР71) по адресу: ул. Николо-Козинская, д.108,

«Газель» белого цвета (гос.номер: 616МХ) по адресу: ул. Николо-Козинская, д.65,

УАЗ защитного цвета (гос.номер: В260УК40) по адресу: ул. Калужского Ополчения, д. 9,

«Форд» серебристого цвета (гос.номер: Н314СМ40) по адресу: ул. Войкова, в районе д. 64 по ул. Степана Разина,

ВАЗ 21099 черного цвета (гос.номер: Н179РТ40) по адресу: пер. Пушкина в районе д. 22 по ул. Академика Королева.

UPD. Также в Калуге ищут владельца металлических ворот на улице Маяковского.