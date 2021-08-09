Горуправа Калуги ищет владельца металлических ворот на улице Маяковского

В Калуге городская управа ищет владельца металлических ворот, установленных на въезде во двор дома №45 по улице Маяковского.

- Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги информирует собственников о необходимости представления правоустанавливающих документов на установку металлических ворот, - говорится в сообщении администрации города, опубликованном в понедельник, 9 августа.

Владельцев ворот просят обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 188 (каб. 310), тел. 71-36-28.

Если документы на ворота не найдутся, их могут демонтировать.

Ранее, напомним, городская управа объявила о предстоящей эвакуации пяти брошенных автомобилей.