В Калуге сдали дом обманутых дольщиков, который строили 15 лет

В Калуге введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на улице Пухова, 56. Это здание начали строить еще 15 лет назад – в 2006 году. Своего жилья дождались 79 собственников, сообщили в понедельник, 9 августа, в прокуратуре Калужской области.

- Строительство указанного дома с 2006 года осуществлялось обществом с ограниченной ответственностью «Арсис», - пояснили в прокуратуре. - В защиту прав дольщиков органами прокуратуры принят комплекс мер прокурорского реагирования, застройщику вносились представления, которые рассмотрены и удовлетворены, учредители строительной организации привлечены к уголовной ответственности по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), в отношении них вынесены обвинительные приговоры, организация ликвидирована. С целью завершения строительства и восстановления прав обманутых дольщиков в 2015 году привлечен новый застройщик - общество с ограниченной ответственностью «Терраинвест».

Владельцы квартир скоро смогут жить в этом доме.