В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 509, сообщили в понедельник, 9 августа, в федеральном оперативном штабе.
С начала августа умерли уже 37 калужан.
Выявлены 126 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 42 335.
Выздоровел от коронавируса 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 39 379 калужан.
На лечении остаются 2447 человек.
Привиты - 240 тысяч калужан.
По всей России на 9 августа выявлены 22 160 случаев коронавируса. За весь период - 6 469 910. Выписаны за сутки – 14 474, за весь период – 5 769 981. За последние сутки умерли 769 человек, за все время – 165 650.
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