В Калуге срочно ищут кровь для 62-летнего мужчины
В Калуге срочно требуется кровь любой группы для 62-летнего Виктора Александровича ХРАМЧЕНКОВА. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила его родственница Ирина Андрианова.
Мужчина лежит в инфекционном отделении с коронавирусной инфекцией.
- Нужна любая кровь любая – для тромбоцитов, - пояснила Ирина.
Сдать кровь калужане могут на станции переливания крови по адресу: улица Максима Горького, 71.
Часы работы: 8:00–16:30 по будням (перерыв с 12:30 до 13:00).
Правила сдачи крови:
- быть старше 18 лет
- весить больше 50 килограммов
- не сдавать во время беременности и лактации, в течение года после нанесения татуировки, пирсинга, после любых операций, удаления зуба
- за 48 часов не употреблять алкоголь
- за 72 часа не употреблять острую, соленую, жирную пищу, сильнодействующие лекарственные препараты
Телефон для связи: 89200963777.
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