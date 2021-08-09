В Калуге срочно ищут кровь для 62-летнего мужчины

В Калуге срочно требуется кровь любой группы для 62-летнего Виктора Александровича ХРАМЧЕНКОВА. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила его родственница Ирина Андрианова.

Мужчина лежит в инфекционном отделении с коронавирусной инфекцией.

- Нужна любая кровь любая – для тромбоцитов, - пояснила Ирина.

Сдать кровь калужане могут на станции переливания крови по адресу: улица Максима Горького, 71.

Часы работы: 8:00–16:30 по будням (перерыв с 12:30 до 13:00).

Правила сдачи крови:

быть старше 18 лет

весить больше 50 килограммов

не сдавать во время беременности и лактации, в течение года после нанесения татуировки, пирсинга, после любых операций, удаления зуба

за 48 часов не употреблять алкоголь

за 72 часа не употреблять острую, соленую, жирную пищу, сильнодействующие лекарственные препараты

Телефон для связи: 89200963777.