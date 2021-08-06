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Главные новости в Калужской области 6 августа: сбежавший заключенный и массовое отключение воды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.08.2021 20:00 0 819
Главные новости в Калужской области 6 августа: сбежавший заключенный и массовое отключение воды

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 6 августа.

Пошел лечиться и пропал

В колонии-поселение на улице Николо-Козинской в Калуге пропал заключенный. Как сообщает УФСИН, он пошел на прием в обычную больницу (на что имел право) и не вернулся к отбою. Сейчас мужчину ищут.

Поживем без воды

Областное министерство строительства и ЖКХ предупредило о массовом отключении воды на севере Калуги. Все это – из-за ремонта водозабора. Планируется, что воды не будет два-три дня в середине сентября.

Новый памятник

В Калуге на территории музея истории космонавтики появилась новая скульптурная композиция. Там открыли памятный знак «Рукопожатие в космосе», посвященный исторической стыковке «Союз – Апполон» 1975 года.

Привет из прошлого

На стройке в Боровске обнаружены останки людей, которые умерли почти 500 лет назад. Изначально предполагалось, что кости лежали со Второй мировой, но сейчас выяснилось, что эти люди могли умереть еще в XVI веке.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.08.2021 20:00 0 819
Тэги: общество обзор новостей
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