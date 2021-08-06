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В Калуге открыт памятный знак «Рукопожатие в космосе»

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов.
Опубликовано: 06.08.2021 10:08 5 521
В Калуге открыт памятный знак «Рукопожатие в космосе»

В Калуге на территории музея истории космонавтики открыта новая скульптурная композиция. В четверг, 5 августа, там открыли памятный знак «Рукопожатие в космосе». Об этом сообщил главный архитектор города Алексей КОМОВ.

- Сегодня открыли наш памятный знак «Рукопожатие в космосе», посвященный исторической стыковке «Союз – Апполон» 1975 года, - рассказал Комов. - Обновленная территория Государственного музея истории космонавтики превращается в наш «калужский музеон», соединяя искусство и науку, пронизанная созидательными идеями освоения космоса. Именно сегодня поставить памятник совместному советско-американскому эксперименту, произошедшему в разгар «холодной войны» почти полвека назад, чрезвычайно актуально. Наука и искусство принадлежат человечеству, и крайне важно, несмотря на всю турбулентность современного дня, оставаться людьми, дабы ответственно удержать нашу цивилизацию для потомков.

Авторами проекта «Рукопожатие в космосе» в Калуге стали Игорь Бурганов, Алексей Комов и Юрий Менчиц. Памятный знак создан на деньги одной из частных компаний Калуги.

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов.
Опубликовано: 06.08.2021 10:08 5 521
Тэги: благоустройство алексей комов
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