Несколько северных районов Калуги останутся без воды в сентябре из-ремонта водозабора

В середине сентября в Калуге запланировано масштабное отключение воды в северной части города. В пятницу, 6 августа, об этом предупредили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Планируется, что воды не будет в течение двух-трех дней в северных районах города, в том числе на Малинниках и Ольговке.

Отключения связаны с работами по замене поврежденного участка трубопровода на территории Северного водозабора. Этим будет заниматься «Калугаоблводоканал».

- Ранее здесь был проложен еще один участок нового водовода, планируется, что оба они будут соединены и пущены в работу, при этом старые отслужившие свой срок сети будут заглушены, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ. - На данный момент проводятся подготовительные работы, а также закупка оборудования и материалов. Одновременно с этим будет заменен водопроводный узел в камере, а также выполнено подключение новых трубопроводов к магистральной линии в микрорайоне Терепец.

Конкретные даты, в которые произойдет отключение, будут опубликованы позже.