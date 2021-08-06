Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

Несколько северных районов Калуги останутся без воды в сентябре из-ремонта водозабора

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 06.08.2021 11:44 0 189
Несколько северных районов Калуги останутся без воды в сентябре из-ремонта водозабора

В середине сентября в Калуге запланировано масштабное отключение воды в северной части города. В пятницу, 6 августа, об этом предупредили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Планируется, что воды не будет в течение двух-трех дней в северных районах города, в том числе на Малинниках и Ольговке.

Отключения связаны с работами по замене поврежденного участка трубопровода на территории Северного водозабора. Этим будет заниматься «Калугаоблводоканал».

- Ранее здесь был проложен еще один участок нового водовода, планируется, что оба они будут соединены и пущены в работу, при этом старые отслужившие свой срок сети будут заглушены, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ. - На данный момент проводятся подготовительные работы, а также закупка оборудования и материалов. Одновременно с этим будет заменен водопроводный узел в камере, а также выполнено подключение новых трубопроводов к магистральной линии в микрорайоне Терепец.

Конкретные даты, в которые произойдет отключение, будут опубликованы позже.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 06.08.2021 11:44 0 189
Тэги: недвижимость жкх вода
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Строительство технологией «стена в грунте»: особенности
Грунтовые анкеры Титан: что нужно знать об особенностях
Как быстро оформить постоянный вид на жительство в Украине?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru