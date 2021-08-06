В Калужской области обнаружены 500-летние останки на стройке в Боровске

На стройке в Боровске обнаружены останки людей, которые умерли почти 500 лет назад. В пятницу, 6 августа, об этом сообщили в правительстве Калужской области.

- Останки, найденные на стройке в Боровске, оказались почти на четыре века старше, чем предполагалось, - заявили в правительстве. - Ранее в социальных сетях распространили информацию о том, что в центре города благоустройство ведется на месте захоронения жертв Великой Отечественной войны.

Работы проходят под наблюдением Института археологии Российской академии наук. По оценке специалистов, в культурном слое площади раскопали фундамент, вероятно, торговой лавки, датируемой 19 веком и построенной над более ранним захоронением. Там и обнаружили останки. Исследователи относят кости к периоду 16-18 веков. Их передали для экспертизы в Институт археологии, а после необходимых процедур перезахоронят.

Благоустройство площади Ленина в центре Боровска ведется по проекту, разработанному в октябре 2020 года. Там планируют уложить брусчатку, установить фонтан, провести озеленение.

- После обнаружения археологами фундамента в проект внесли небольшие корректировки, - подчеркнули в калужском правительстве. - Впоследствии эта находка должна стать одним из культурных объектов преобразованной площади.

Раскопки на площади Ленина в Боровске.