В Калужской области обнаружены останки человека при раскопках на площади в Боровске

В Боровске при проведении работ по благоустройству площади Ленина обнаружены человеческие останки. Об этом сообщили 23 апреля в районном информационном центре.

На место выехали следователи.

- Необходимо определить возраст костей, изучить, какие повреждения на них есть, выяснить человеку они принадлежат или животному, – приводят в центре слова старшего следователя Анастасии ЧУДАИМОВОЙ. – На данный момент этого сказать не можем. Площадь является археологическим объектом, поэтому останки направим в федеральный Институт археологии для экспертизы.