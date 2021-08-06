В Калуге пропал заключенный колонии-поселения на улице Николо-Козинской

В Калуге 4 августа пропал заключенный колонии-поселения №6 на улице Николо-Козинской. Он находился на плановом медицинском обследовании в одной из больниц города, а потом исчез. Ситуацию прокомментировали в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области.

- В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, - пояснили в УФСИН. - В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение. Осужденные колонии-поселения могут носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи.

Сейчас пропавшего заключенного ищут.