Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

Главные новости в Калужской области 4 августа: успех на Олимпиаде и почерневший «шарик»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2021 20:00 0 382
Главные новости в Калужской области 4 августа: успех на Олимпиаде и почерневший «шарик»

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 4 августа.

Борьба за медали

Калужский волейболист Олег Стояновский продолжает свое выступление на Олимпиаде в Токио. Сегодня в матче четвертьфинала он вместе с Вячеславом Красильниковым обыграл пару из Германии. Уже 5 августа состоится полуфинал. Соперники – из Катара.

Открытие «шарика»

Памятник 600-летию Калуги наконец-то открыли после реставрации. Земная сфера на нем так и осталось темной. Пока это не для всех привычно, в соцсетях много жалоб. Но городской голова Дмитрий Денисов заявил, что с исторической точки зрения все верно.

Опасная болезнь

Количество пациентов с коронавирусом в Калужской области продолжает расти. Как и число умерших от ковида. На этой неделе жертв может стать уже 500.

Трагедия на окраине области

В Кировском районе 69-летний мужчина застрелил свою дочь, а потом пытался убить бывшую жену. После этого пенсионер сел за руль, уехал в Юхновский район и два дня прятался в лесу. Ему грозит пожизненный срок.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2021 20:00 0 382
Тэги: общество обзор новостей
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон предложил калужанам бесплатную годовую подписку на Apple Music
ВТБ: траты жителей ЦФО за рубежом за последний месяц выросли на треть
Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как быстро оформить постоянный вид на жительство в Украине?
Прием металлического лома – выбор компании, обзор условий
Сувенирное оружие от Златоустовских ювелиров - эталон всемирной коллекции холодного оружия

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru