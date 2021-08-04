Главные новости в Калужской области 4 августа: успех на Олимпиаде и почерневший «шарик»

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 4 августа.

Борьба за медали

Калужский волейболист Олег Стояновский продолжает свое выступление на Олимпиаде в Токио. Сегодня в матче четвертьфинала он вместе с Вячеславом Красильниковым обыграл пару из Германии. Уже 5 августа состоится полуфинал. Соперники – из Катара.

Открытие «шарика»

Памятник 600-летию Калуги наконец-то открыли после реставрации. Земная сфера на нем так и осталось темной. Пока это не для всех привычно, в соцсетях много жалоб. Но городской голова Дмитрий Денисов заявил, что с исторической точки зрения все верно.

Опасная болезнь

Количество пациентов с коронавирусом в Калужской области продолжает расти. Как и число умерших от ковида. На этой неделе жертв может стать уже 500.

Трагедия на окраине области

В Кировском районе 69-летний мужчина застрелил свою дочь, а потом пытался убить бывшую жену. После этого пенсионер сел за руль, уехал в Юхновский район и два дня прятался в лесу. Ему грозит пожизненный срок.

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