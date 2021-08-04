Калужский волейболист вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Представляющий Калужскую область пляжный волейболист Олег Стояновский пробился в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В среду, 4 августа, наш спортсмен в паре с Вячеславом Красильниковым одержал победу над немецкой командой.

Для успеха россиянам хватило двух партий – 2:0 (21:16, 21:19).

Соперник наших волейболистов по полуфиналу определится в противостоянии пар из Катара и Италии.

Полуфинал с участием Стояновского и Красильникова пройдет в четверг, 5 августа. Начало – в 16:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

Финал и матч за бронзовую медаль запланированы на утро субботы, 7 августа.

UPD. Соперниками Стояновского и Красильникова в полуфинале будут Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан из Катара. В Токио эта пара пока проиграла лишь один сет, одержав победы во всех пяти матчах. Второй финалист определится в игре волейболистов из Норвегии и Латвии.