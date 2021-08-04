Памятник 600-летию Калуги открыт после реставрации

В среду, 4 августа, в Калуге после реставрации открыт памятник 600-летию города. О завершении работ сообщил на своих страницах в социальных сетях городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Первая «юбилейная» стройка, реконструкция «шарика» завершена, - прокомментировал Денисов. - Кроме всего прочего, восстановлен исторический цвет монумента.

Забор вокруг «шарика» уже убрали.

Ранее, напомним, калужане в соцсетях жаловались, что сфера стала черной. Дмитрий Денисов объяснил это восстановлением исторического вида памятника.

- Заехал лично, проверил, - рассказал Денисов. - Калужане и гости нашего города могут увидеть итог многодневного и тщательного труда. Знаю, что были сомнения по цвету «шарика». Сейчас можно с уверенностью сказать, что восстановлен первоначальный, исторический цвет.

Напомним, памятник 600-летию Калуги начали возводить в юбилейном 1971 году. Открыт он был осенью 1977 года.

Старое фото памятника, которое выложил для сравнения Денисов.