Реставрацию памятника 600-летию Калуги завершили на 95%

Как мы уже рассказывали, в конце июля калужане в соцсетях начали возмущаться, что сферу на памятнике 600-летию Калуги покрасили в черный цвет. Во вторник, 3 августа, ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- По реставрации памятника 600-летию Калуги было много споров, - отметил глава региона. - Некоторым не понравился цвет сферы. И опять вся проблема в том, что людям заранее не рассказали, как будет в итоге выглядеть «шарик». Недовольство калужане стали высказывать, когда была выполнена только часть работ. Сейчас готовность порядка 95%. Когда работы полностью завершат, можно будет говорить, выполнили ли реставраторы главную задачу – максимально воссоздать изначальный вид памятника.

Ранее главный архитектор Калуги Алексей Комов рассказывал, что на поверхность сферы нанесут бронзосодержащую эмульсию.

Памятник 600-летию Калуги начали строить в юбилейный 1971 год, а открыли его 29 октября 1977 года.