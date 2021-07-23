«Шарик» на въезде в Калугу стал черным

«Шарик» на памятнике 600-летию Калуги на улице Гагарина стал черного цвета. Что это и почему так, в пятницу, 23 июля, рассказал главный архитектор Алексей КОМОВ.

- Продолжаются работы на монументальном комплексе, посвященном 600-летию нашего города. Наконец, реставраторы приступили к процессам на поверхностях сферы, легендарном «шарике», - пояснил он. - Используется технология покрытия грунтом методом комбинированного нанесения в два слоя с использование пневмораспыления. С последующим нанесением слоев бронзосодержащей эмульсии по технологии «мокрый по мокрому» (без шлифовки). На данный момент в работе первый грунтовочный слой. Уже можно воочию наблюдать преобразования нашего любимого «шарика», проезжая по Гагарина. Также, напомню, к юбилею будет смонтирована мультимедийная панорамная система, которая позволит на подготовленное финишное спецпокрытие сферы проецировать, транслировать контент, посвященный крупным городским событиям и праздникам.

Завершиться работы по реконструкции должны к середине августа.