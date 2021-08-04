В Калужской области сразу пять человек скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили сразу пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 489, сообщили в среду, 4 августа, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены 127 новых случаев заражения ковидом. Это наименьший показатель с 20 июля. Общее количество заболевших выросло до 41 680.
Выздоровели от коронавируса 106 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 911 калужан.
На лечении остаются 2280 человек.
Привиты - 234 тысячи калужан.
По всей России за сутки выявлены 22 589 случаев коронавируса. За весь период - 6 356 784. Выписаны за сутки – 20 096, за весь период – 5 679 842. За последние сутки умерли 790 человек, за все время – 161 715.
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