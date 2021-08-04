В Калужской области 69-летний мужчина застрелил дочь и прятался в лесу

В деревне Тешевичи Кировского района Калужской области 69-летний мужчина застрелил дочь и пытался убить бывшую жену. Подробности об этом трагическом случае сообщили в среду, 4 августа, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В вечернее время 1 августа между подозреваемым, его дочерью и бывшей женой произошел конфликт, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета. - На почве ссоры 69-летний мужчина из травматического пистолета произвел смертельный выстрел в голову своей 42-летней дочери, женщина скончалась на месте. Далее мужчина, выйдя из дома, решил расправиться со своей бывшей женой, произведя выстрел из травматического пистолета в затылочную область ее головы, после чего с места происшествия скрылся на автомашине. 66-летней женщине удалось выжить, ей была оказана своевременная квалифицированная помощь.

Пенсионера искали двое суток. Он прятался в лесу около деревни Зубово Юхновского района и спал в машине.

Сейчас 69-летний подозреваемый задержан. Проводится расследование. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Машина подозреваемого, в которой он спал в лесу.