В Калужской области 69-летний мужчина застрелил дочь и пытался убить бывшую жену

В Калужской области 69-летний житель деревни Тешевичи Кировского района задержан по подозрению в убийстве дочери и попытке убийства бывшей жены. В среду, 4 августа, об этом сообщили в прокуратуре региона.

- Вечером 1 августа 69-летний мужчина из неустановленного оружия произвел выстрелы в свою дочь и бывшую жену, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - От полученных ранений дочь злоумышленника скончалась, ее мать выжила и находится в медицинском учреждении.

Подозреваемый задержан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется следствие.