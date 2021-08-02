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В Калужской области 1181 человек госпитализирован с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.08.2021 12:33 1 1280
В Калужской области 1181 человек госпитализирован с коронавирусом

Правительство Калужской области в понедельник, 2 августа, подробнее рассказало об эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

По количеству зараженных наш регион занимает 54 место в России.

- Всего зарегистрировано 41 553 случая заболевания COVID-19, 131 - за последние сутки, - подчеркнули в правительстве. - Обследовано на коронавирус за последние сутки 18 595 человек.

В области в 14 медицинских организациях развернуто 1 620 инфекционных коек.
Дополнительно койки не перепрофилируются с 8 июля.

На стационарном лечении находится 1 181 пациент:

  • 8 - на инвазивной вентиляции легких,
  • 53 - на неинвазивной вентиляции легких,
  • 896 человек - на кислородной поддержке.

Свободно на данный момент 439 коек (27%).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.08.2021 12:33 1 1280
Тэги: общество здравоохранение коронавирус статистика
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