В Калужской области 1181 человек госпитализирован с коронавирусом

Правительство Калужской области в понедельник, 2 августа, подробнее рассказало об эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

По количеству зараженных наш регион занимает 54 место в России.

- Всего зарегистрировано 41 553 случая заболевания COVID-19, 131 - за последние сутки, - подчеркнули в правительстве. - Обследовано на коронавирус за последние сутки 18 595 человек.

В области в 14 медицинских организациях развернуто 1 620 инфекционных коек.

Дополнительно койки не перепрофилируются с 8 июля.

На стационарном лечении находится 1 181 пациент:

8 - на инвазивной вентиляции легких,

53 - на неинвазивной вентиляции легких,

896 человек - на кислородной поддержке.

Свободно на данный момент 439 коек (27%).