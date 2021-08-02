В Калужской области 1181 человек госпитализирован с коронавирусом
Правительство Калужской области в понедельник, 2 августа, подробнее рассказало об эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции.
По количеству зараженных наш регион занимает 54 место в России.
- Всего зарегистрировано 41 553 случая заболевания COVID-19, 131 - за последние сутки, - подчеркнули в правительстве. - Обследовано на коронавирус за последние сутки 18 595 человек.
В области в 14 медицинских организациях развернуто 1 620 инфекционных коек.
Дополнительно койки не перепрофилируются с 8 июля.
На стационарном лечении находится 1 181 пациент:
- 8 - на инвазивной вентиляции легких,
- 53 - на неинвазивной вентиляции легких,
- 896 человек - на кислородной поддержке.
Свободно на данный момент 439 коек (27%).
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