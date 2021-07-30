Главные новости в Калужской области 30 июля: тревожные новости от Минздрава и Обнинск на Netflix

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 30 июля.

Коронавирус меняется

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало тревожную новость: калужане все чаще стали попадать в больницу в тяжелом состоянии спустя 2-3 дня после заражения коронавирусом. При этом болеет много тех, кому 30-40 лет.

Попали на Netflix

Известная американская компания Netflix начала съемки своего первого оригинального российского сериала «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Часть съемок пройдет в Калужской области. В главных ролях - Светлана Ходченкова и Федор Бондарчук. Подробности здесь.

Продолжаем побеждать

Калужане продолжают успешно выступать на Олимпийских играх в Токио. Сегодня в пляжном волейболе Светлана Холомина одержала третью подряд победу и вышла в 1/8 финала.

Плохие новости для гонщиков

На улице Кирова в Калуге установили новую дорожную камеру. Комплекс будет контролировать, как водители пропускают пешеходов на зебре. Также будет фиксироваться превышение скорости. На этом участке действует ограничение в 50 км/ч.

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