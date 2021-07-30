В Калуге новую дорожную камеру установили на улице Кирова
В Калуге на этой неделе смонтировали новую камеру фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на улице Кирова у дома №78.
Комплекс будет контролировать, как водители пропускают пешеходов на зебре. Также будет фиксироваться превышение скорости. На этом участке действует ограничение в 50 км/ч.
В ближайшее время камера заработает в тестовом режиме.
Напомним, на прошлой неделе на этом пешеходном переходе сбили женщину. Аварии происходили там и ранее.
До конца августа в Калуге новые дорожные камеры также появятся на улице Московской у съезда с путепровода, на пересечение улиц Фомушина и 65 лет Победы, а также на перекрестке улиц Заводской и Маяковского.
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