В Калуге новую дорожную камеру установили на улице Кирова

В Калуге на этой неделе смонтировали новую камеру фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на улице Кирова у дома №78.

Комплекс будет контролировать, как водители пропускают пешеходов на зебре. Также будет фиксироваться превышение скорости. На этом участке действует ограничение в 50 км/ч.

В ближайшее время камера заработает в тестовом режиме.

Напомним, на прошлой неделе на этом пешеходном переходе сбили женщину. Аварии происходили там и ранее.

До конца августа в Калуге новые дорожные камеры также появятся на улице Московской у съезда с путепровода, на пересечение улиц Фомушина и 65 лет Победы, а также на перекрестке улиц Заводской и Маяковского.