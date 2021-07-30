Калужская волейболистка выиграла три матча из трех и вышла в 1/8 финала Олимпиады в Токио

Пара российских пляжных волейболисток в составе Светланы Холоминой из Обнинска и Надежды Макрогузовой из Краснодара выиграла свою группу на Олимпиаде в Токио. Утром в пятницу, 30 июля, спортсменки обыграли соперниц из Австралии со счетом 2:1 (21:8, 15:21, 15:12).

Эта победа стала третьей подряд для российских девушек в Токио.

Холомина и Макрогузова вышли в 1/8 финала Олимпиады. Матчи этой стадии состоятся 1 и 2 августа. Точное расписание и соперники россиянок станут известны позже.

Отметим, что 31 июля в 1/8 финала может выйти и калужский волейболист Олег Стояновский. Вместе с Вячеславом Красильниковым он будет играть против чехов. Начало – в 10:00.

Тем временем

Как девушка из Обнинска стала топовой пляжницей и побеждает на Олимпиаде. Подробности.