Как девушка из Обнинска стала топовой пляжницей и побеждает на Олимпиаде

Пляжный волейбол уже больше 10 лет является для Калужской области одним из самых успешных видов спорта. Начиная с 2012 года, на Олимпийских играх непременно выступают воспитанники клуба «Обнинск». В Токио успешно играет Светлана Холомина. Обнинская волейболистка уже пробилась в плей-офф Олимпиады. О становлении и сильных качествах игрока рассказал главный тренер женской молодежной сборной России Дмитрий Федотов.

Талант и труд

- Дмитрий, почему именно Светлану Холомину ты взял в группу для пляжного волейбола?

- В 2012 году руководством клуба «Обнинск» было принято решение об омоложении нашего состава в пляжном волейболе. Из воспитанников спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина выделялись Светлана Холомина, Ксения Тимофеева, Марина Моисеева и Анна Сарычева. С этих четырех девушек мы начали свой новый путь в пляжном волейболе.

В летний период тренировались на песке, зимой волейболистки занимались в своих группах в «классике». Потом стали и в холодное время года собираться в 6.30 утра. Один из залов для нас оборудовали специальными матами, чтобы была имитация пляжного покрытия. Те тренировки и стали отправной точкой Светланы Холоминой к Олимпиаде в Токио.

- Что сразу стало понятно о характере и волейбольных талантах Светы Холомины?

- У нее есть такое хорошее качество, как терпение. Это очень важно для спортсмена. Света умеет терпеть тяжелые тренировки, сложные матчи. В важный момент игры, когда нужно не спешить выиграть и выполнять установку тренера, она не подводит.

Холомина – очень талантливая и сильная девушка. Еще в 6-7 классе школы она выделялась на фоне своих сверстников. Света даже участвовала в городских и областных соревнованиях по легкой атлетике и занимала призовые места.

- В Обнинске через какое-то время появился крытый спортивный комплекс для пляжного волейбола. Это сильно помогло в развитии Светланы?

- После строительства спорткомплекса пляжный волейбол в Обнинске приобрел новое лицо. У нас появилась возможность круглогодично тренироваться на песке. Это, конечно, дало дополнительный импульс в развитии всех волейболистов, в том числе и Холоминой. Сейчас вообще сложно могу себе представить свою работу без этого спортивного комплекса.

- Какая Света в плане дисциплины и трудолюбия?

- С этим вообще нет никаких проблем. Светлана очень дисциплинированная и трудолюбивая волейболистка. Я даже за все время нашей работы не могу вспомнить ни одного момента, когда бы она куда-то опоздала. При этом Холомина – пахарь. Она отрабатывает по максимуму каждую тренировку.

Светлана Холомина в пляжном волейболе чаще защищается.

Родители и условия тренировок

- Очень часто к успеху будущих чемпионов ведут не только тренеры, но и родители. Какая помощь была у Светланы Холоминой?

- У нее очень дружная семья. Благодаря этому Светлана стала такой положительной и воспитанной девушкой. Ее отец никогда не пропускал игры дочери. Да и мама практически всегда присутствовала на матчах. Это касается и классического, и пляжного волейбола. Родители всегда поддерживали Свету на спортивном поприще.

- Обнинск каждые Олимпийские игры с 2012 года поставляет игроков для сборной России по пляжному волейболу. Как это удается делать?

- Только большим трудом возможно добиться таких результатов. Важнейшую роль во всех победах волейболистов Калужской области играет председатель региональной федерации Василий Ярзуткин. Он создал всю эту систему подготовки. Смог обеспечить воспитанников школы олимпийского резерва и клуба спортивной базой, о которой другим регионам России остается только мечтать. Василий Васильевич подобрал и научил тренеров, а они сейчас дают результаты.

- Назови основные сильные качества Светы, которые ей позволили добраться до плей-офф Олимпийских игр?

- Главный фактор успеха Светланы Холоминой и Надежды Макрогузовой – великолепное взаимодействие внутри пары. Они три года играли у меня в молодежной сборной России, прошли несколько первенств мира и Европы. У них большое количество важных матчей за плечами. Каждая прекрасно понимает, как в определенной ситуации будет действовать партнер.

Холомина и Макрогузова – это пример поэтапного становления спортсмена. Они прошли все стадии: юношеские, молодежные, взрослые турниры. В сборной России Света и Надя уже несколько лет выступают на самых престижных турнирах. В последнее время у них появились успехи. Девочки уже выигрывают медали и даже победили на одном четырехзвездочном турнире Мировой серии.

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.

Защитник и киллер

- Макрогузова и Холомина – это тот случай, когда сложилась идеальная пара для пляжного волейбола?

- Да. Я считаю, что в паре Макрогузовой и Холоминой все части правильно сложились воедино. Налажено отличное психологическое и физическое взаимодействие. Девушки дружат даже вне волейбола. А на площадке они дополняют друг друга.

Света Холомина – ярко выраженный защитник. Хотя она начинала заниматься пляжным волейболом на позиции блокирующего. Холомина очень подвижная и сильная, позитивно играет в защите. А Надежда Макрогузова – киллер, всегда заряжена на атаку. Так что в этой паре есть все, чтобы добиваться серьезных побед.

- На Олимпийских играх Светлана уже показывает весь свой потенциал?

- Думаю, что Света еще очень далека от своих максимальных возможностей на этих Олимпийских играх. Их пара может играть лучше. Надо помнить, что девушки еще очень молоды, это их первая Олимпиада. Нам остается только переживать за них. Думаю, что игра Светы и Нади в ходе олимпийского турнира будет только улучшаться.

В пятницу, 30 июля, Светлана Холомина и Надежда Макрогузова проведут заключительный матч на групповом этапе Олимпиады в Токио. В прямом эфире на «Матч ТВ» россиянки в 9 утра начнут поединок с командой из Австралии.