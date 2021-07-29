Главные новости в Калужской области 28 июля: мероприятия на День города и самая медленная скорая
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 28 июля.
Гулять будем весь август
Городская управа сегодня рассказала подробности о праздновании Дня города. В нынешнем году он будет необычным – Калуги исполняется 650 лет. Праздничные мероприятия запланированы на весь август. Подробности здесь.
Не торопятся
Федеральное министерство здравоохранения признало калужскую скорую помощь самой медленной в России. Каждый пятый вызов больным приходится ждать больше часа. Одна из причин – маленькое количество автомобилей.
Бассейн круглый год
На Правом берегу в Калуге строят оздоровительный комплекс с банями, бассейнами и водными аттракционами. Городской голова показал фотографии со строящегося объекта.
Огромный логотип
В ближайшие дни в Калуге появится еще один гигантский объект – логотип празднования 650-летия города. Его установят на склоне у «шарика».
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