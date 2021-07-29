Власти Калуги рассказали подробности о праздновании 650-летия города

В четверг, 29 июля, на брифинге, посвященном празднованию 650-летия Калуги, начальник управления культуры города Яна ВАСИНА рассказала о планируемых культурных мероприятиях.

- Основными площадками празднования по традиции останутся площадь Старый Торг, Театральная площадь, концертная площадка «Гостиный двор», и городской парк культуры и отдыха, - сказала Яна Васина. – Также мероприятия пройдут на набережной Яченского водохранилища, пешеходной части улицы Театральной, в новом парке у Театра юного зрителя, у памятника основанию 600-летия Калуги и в микрорайонах города. Цикл основных мероприятий начнется 3 августа и завершится 28.

Откроет праздник всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации», который пройдет с 3 по 7 августа. Он состоится на концертной площадке «Гостиный двор». Кроме калужских коллективов, ждем в гости Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и Имперский русский балет под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды.

С 14-15 августа калужан и гостей города ожидает новинка - фестиваль исторической реконструкции «Калуга сквозь века». Его площадками станет Правый берег реки Оки в районе понтонного моста, городской парк культуры и отдыха, дворик усадьбы Золотарёвых, площадка у концертного зала имени Танеева и сквер Ленина. Название фестиваля говорит само за себя. На пяти открытых площадках будут представлены шесть исторических локаций. Они познакомят калужан и гостей города с особенностями быта и культуры, военного мастерства, ремёсел, прикладных умений, музыкальных традиций Калуги от первого её упоминания в летописях до событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Они будут работать два дня в режиме нон-стоп с 12 до 20 часов.

В эти же дни впервые на здании драматического театра покажут светомузыкальное представление «День города. Калуга 650». На два вечера с 20 до 23 часов здание театра превратится в арт-объект. На нем каждые 20 минут будет транслироваться трехминутный видео контент, отражающий красоту Калуги.

Ещё одно интересное событие намечается вечером 14 августа на набережной Яченского водохранилища.

- Здесь будет организован Open-air «Вертолётка 650» - это киловатты звука, сеты лучших DJ, яркие шоу, стрит-фуд и праздничный фейерверк в 22:30, - подчеркнула Васина.

С 20 по 22 августа пройдет фестиваль уличного театрального искусства без кулис. Местами его проведения станут открытые площадки у музея космонавтики и ИКЦ, городской парк культуры и отдыха, площадка у памятника 600-летия основания Калуги, пешеходная часть улицы Театральной, драматический театр, пространство актуального искусства «Про-Артс».

Для детей и молодежи в эти дни пройдут также два новых фестиваля. Это фестиваль интерактивных развлечений. Он состоится 21 августа в городском парке культуры и отдыха. Здесь с 10:00 до 20:00 организуют игровую зону, семейный интерактив и концертную площадку.

Концерты также запланированы на Театральной площади и площади Старый Торг. С 12:00 до 21:00 часов у театра пройдут концертные программы с участием лучших творческих коллективов Калуги и Калужской области. С 19:00 до 22:30 на Старом Торге будут выступать оркестр «Jazzatov GIGA BAND» и «DJ Катя Гусева».

Летний театральный фестиваль для детей и взрослых пройдет 22 августа в городском парке с 12:00 до 18:00 часов.

А вечером снова концерты. У театра с 12:00 до 21:00 выступят калужские коллективы, а на Старом Торге в 21:00 - Егор Крид. Его выступление закончится фейерверком в 22:00.

На основной день празднования, 28 августа, по традиции мероприятия начнутся с площади Театральной. С 12:00 до 20:00 здесь состоится концерт. Далее в левом кармане площади будет проходить фестиваль народного искусства и ремёсел «Город мастеров», а в правом - ретро-выставка автомобилей ВАЗ.

В городском парке в течение дня пройдут фестиваль искусств юных дарований Калуги, фестиваль национальных культур «Наш дом – Калуга», фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

27 и 28 августа на пешеходной части улицы Театральной пройдет фестиваль театров кукол «Театральный причал». В нем примут участие гости из Тулы, Курска и Орла.

Открытие мультимедийного фонтана в новом городском парке состоится с 18:00 до 22:30.

Карнавальное шествие «Калуга встречает гостей» проследует от площади Победы до площади Старый Торг.

А кульминацией праздника станет выступление Полины Гагариной на площади Старый Торг в 21:00, которое закончится лазерным шоу в 22:00, шоу дронов и праздничным фейерверком.

- Афиша скоро будет, - сказала в заключение начальник управления культуры. – Она большая и, конечно же, в неё невозможно вместить все-все меропрития. Поэтому для удобства будем делать отдельные афиши на 14-15, на 21-22 и на 28 августа.