Светящийся логотип к 650-летию Калуги установят у «шарика»

Склон у памятника 600-летию Калуги, который обычно называют «шариком», в ближайшие дни украсят огромным логотипом 650-летия города. Он появится в рамках работ по украшению Калуги к предстоящему в августе празднованию юбилея.

Логотип диаметром не менее шести метров включен в перечень праздничного оформления Калуги к празднику. Аукцион министерство конкурентной политики провело еще в июне. Общая цена – 12,7 миллиона рублей. Сколько из них приходится именно на логотип, не уточняется.

Установить конструкцию у «шарика» подрядчик должен до 31 июля. Демонтировать – до 27 сентября.

Примерно такой будет конструкция.

В темноте логотип будет светиться.

Напомним, конкурс по выбору логотипа празднования 650-летия Калуги проходил еще в 2016 году.