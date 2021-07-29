Светящийся логотип к 650-летию Калуги установят у «шарика»
Склон у памятника 600-летию Калуги, который обычно называют «шариком», в ближайшие дни украсят огромным логотипом 650-летия города. Он появится в рамках работ по украшению Калуги к предстоящему в августе празднованию юбилея.
Логотип диаметром не менее шести метров включен в перечень праздничного оформления Калуги к празднику. Аукцион министерство конкурентной политики провело еще в июне. Общая цена – 12,7 миллиона рублей. Сколько из них приходится именно на логотип, не уточняется.
Установить конструкцию у «шарика» подрядчик должен до 31 июля. Демонтировать – до 27 сентября.
Примерно такой будет конструкция.
В темноте логотип будет светиться.
Напомним, конкурс по выбору логотипа празднования 650-летия Калуги проходил еще в 2016 году.
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