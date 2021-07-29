В Калуге комплекс с бассейнами, термами и водными аттракционами откроется на Правом берегу

В Калуге продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Правом берегу. Об этом вечером в среду, 28 июля, рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Аналогов такому оздоровительному комплексу в Калужской области нет, - заявил глава администрации. - А Калуга скоро им обзаведется! «Калужские термы» включают в себя современные бассейны, детскую зону, водные аттракционы и другие варианты отдыха и оздоровления.

По словам Денисова, центр будет принимать до 1500 человек в день.

- На одном из этажей разместится детский клуб восточных единоборств, в планах танцевальные школы и фитнес-клуб, - отметил городской голова. - Уверен, что и взрослым, и детям удастся здесь хорошо провести время.

В городской управе чуть позже подробнее рассказали о наполняемости объекта:

- Здесь будет более двенадцати бань и саун различных видов и комплектаций, три круглогодичных бассейна с термальной и морской водой, гидромассажем, зона релакса, уютное кафе, бары и другие услуги для семейного досуга и оздоровления. На 8 этаже разместится детский клуб восточный единоборств «Джеда», на 6 и 7 этажах - танцевальные школы для взрослых и детей. Второй этаж планируется отдать под фитнес-клуб. Остальные в поисках арендаторов - под спортивные оздоровительные и танцевальные клубы города.

Денисов опубликовал фото со стройплощадки.

Напомним, три года назад предприниматели из Ижевска собирались превратить купол рынка на улице Марата в банный комплекс с бассейнами. Однако тогда этот проект не удалось реализовать. Летом 2021 года купол снесли. На его месте строится Театр юного зрителя.