Идите в баню: во что превратят бывший рынок

Инвестор из Удмуртии предложил городским властям разместить под куполом бывшего колхозного рынка необычный для Калуги оздоровительный комплекс.

Когда-нибудь, через много лет, мы вспомним эту историю и не поверится самим, что такой театр абсурда в нашем городе вообще был возможен. Это я о многострадальном здании рынка, которое уже полтора года остаётся неприкаянным. Торговлю под куполом городские власти ликвидировали довольно быстро: ломать не строить, — но до сих пор так и не придумали, что же делать с конструкцией дальше. Напомним: изначально предполагалось, что в здании разместится детский центр. Потом, когда чиновники поняли, что такой глобальный проект бюджет не потянет, под него стали искать концессионера, и объект из детского центра плавно превратился в коммерческий развлекательный. Однако желающих взять «купол» в концессию не нашлось.

Прошедшей весной во время визита в Калугу вице-премьера Правительства РФ Дмитрия КОЗАКА областные и городские чиновники уверяли высокого гостя, что в здании будет аквапарк и откроется он уже к концу года. Но спустя три месяца ветер подул в другую сторону, и аквапарк превратился в некий Центр здоровья и отдыха, представляющий собой термальный комплекс.

Любитель бань

Калужане по понятным причинам восприняли новость как очередной анекдот. Но неожиданно выяснилось, что инвестор — предприниматель из Удмуртии — настроен очень серьёзно. Настолько, что даже готов организовать за свой счёт пресс-тур в Воткинск и Ижевск, где такие проекты уже реализованы, чтобы неравнодушные калужане: журналисты, блогеры, городские активисты — своими собственными глазами увидели и потом написали, какое диво дивное может появиться и в нашем городе.

Это известие стало поводом для очередной «купольной» дискуссии. Поучаствовал в ней и Юрий БЫЧКОВ — тот самый инвестор из Удмуртии, который хочет открыть в здании бывшего рынка большой банный комплекс. Погуглив удмуртские интернет-СМИ, мы выяснили, что Юрий родом из небольшого города Воткинска. Когда-то работал в строительном бизнесе, а после ухода из него занялся созданием сети термальных комплексов.

— Я любитель бань, — рассказал о себе в интервью одному из местных СМИ Бычков. — Когда мне приходится уезжать на отдых, стараюсь поселиться в том отеле, где есть сауны. В Европе «термы» давно являются популярным местом отдыха. Я давно мечтал о том, чтобы строить их самому в России. Они нужны в любом городе. Не у каждой семьи есть возможность выехать на море, а здесь можно побывать и в будний день, и в выходной — никуда ехать не надо. Первый термальный комплекс Юрий Бычков построил в родном Воткинске, второй — в Ижевске. Там же планировался ещё один — в здании бывшего кинотеатра «Аврора». Однако члены городского инвестиционного совета проголосовали за спортивный центр. Проект Бычкова, как пишет местная пресса, отвергли из-за того, что возникли вопросы, связанные с пожарной безопасностью и уборкой комплекса.

Впрочем, судя по интервью предпринимателя удмуртским СМИ, Бычков планирует реализовать свой проект не только в своём регионе, но ещё и в Республике Татарстан, а также в нескольких областных центрах РФ. В поле зрения бизнесмена попала и Калуга.

Курорт в центре города

«Калужские термы — это аквапарк, открытый бассейн с температурой воды 36 градусов круглый год, — расписывал калужанам в соцсетях прелести своего проекта предприниматель. — Большой двухэтажный бассейн внутри «купола». Основные горки у вас могут работать круглогодично: скат из «купола», а выкат — в тёплый уличный бассейн. Более 20 видов бань, в том числе гималайская, соляная, детская, травяная, хамам. Предусмотрены зоны грязевых процедур, СПА, большая детская зона, ресторанный дворик. Морской бассейн, думаю, тоже порадует жителей Калуги. Концентрация соли в нём близка к показателям Мёртвого моря: лежишь, не тонешь, балдеешь в «невесомости». Это настоящий курорт внутри обычного российского города в любое время года, в любой день — с 10:00 до 22:00. Концепт уже есть, разработал его немецкий архитектор Виктор Хельфер. На мой взгляд, очень крутой проект. Доступный, удобный, недорогой и массовый».

По словам Бычкова, Хельфер был в Калуге, «купол» видел и одобрил его в качестве места размещения термального комплекса.

Утопия или реальность?

А вот мнения калужан по этому поводу разделились. Кто-то от задумки в большом восторге. «Как любитель бани вижу идею как минимум интересной, — считает житель Калуги Алексей. — Каждый четверг езжу за 20 км от дома в проверенное место. Перспектива заиметь в центре города достойную альтернативу с парковочным пространством греет, как пар в парилочке».

Однако есть и сомневающиеся, которые полагают: сама по себе задумка неплоха, но явно не для этого места. «Жаль отдавать такую локацию под пусть, возможно, и хороший, но всё же нишевый продукт, — пишет калужанин Вадим. — Здесь действительно должно быть что-то очень потребляемое».

У идеи достаточно много и противников. Часть из них говорит, что властям пора уже наконец перестать изобретать велосипед, отремонтировать здание и вернуть туда рынок.

Другие просто не верят в то, что мини-курорт, который так вкусно описал Юрий Бычков, реально разместить в границах «купола». «Рассчитана ли конструкция на такую нагрузку? — беспокоятся люди. — Не повлияет ли негативно на её состояние повышенная влажность воздуха?»

Сомневаются калужане и в том, хватит ли на такой объект мощностей коммунальных сетей, расположенных в районе улицы Марата. Кого-то повергает в шок мысль о том, что загорать и плавать придётся в самом центре города, в окружении многоэтажек и шумных улиц. «Строить всё это нужно на свободной территории. Если оздоровление, то должна быть зелёная зона, — убеждена калужанка Наталья. — А то вышел из восьми бань и задышал пыльным центром».

Аргументы «за»

Юрий Бычков сделал попытку переубедить скептиков.

«Купол» идеально подходит для этого проекта. Внутри много пространства, воздуха. Кстати, это не аквапарк, поэтому воздух внутри не влажный, а сухой, — пишет он. — Внешне «купол» стоит хорошо, трещин нет, и раньше проектировали с большим запасом. Но в любом случае будет проведено профессиональное обследование. Реконструкция — только после положительного заключения. Проблем с коммуникациями тоже нет.

Будут ли видны люди в купальниках? Нет, так как основная масса посетителей — внутри, а та часть комплекса, которая выходит на улицу, будет огорожена забором, через который ничего не видно. Место удобное: рядом — много остановок, до него легко добраться в любое время. Тысячи терм расположены в больших и малых городах, в исторических местах и новых районах, в центре городов и на окраинах, они хорошо вписываются в существующую архитектуру и историю. И везде они любимы и востребованы людьми».

Так выглядит оздоровительный комплекс в Воткинске. Инвестор уверяет, что в Калуге будет не хуже.

Однако убедить Юрий сумел не всех. «Красивые рекламные картинки — это, конечно, хорошо, — говорят горожане, — но сначала хотелось бы увидеть проект и услышать мнение о нём экспертов».

Бизнесмен ответил, что готов встретиться с калужанами и представить документ на их суд. Так что теперь дело — за городскими властями и за тем, насколько оперативно они предоставят (и предоставят ли) инвестору такую возможность. Хотя, может, и правда, хватит уже изобретать велосипед?

Эта статья была опубликована в №39 газеты Калужский перекресток от 26.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.