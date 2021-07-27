Главные новости в Калужской области 27 июля: скверопарку придумали название, полиция спасла ребенка

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 27 июля.

Парк Театра юного зрителя

Парк на месте рынка в Калуге вскоре получит новое название - парк Театра юного зрителя. Такое решение готовятся принять в городской думе. Театра пока не будет, а вот название его уже будет фигурировать на картах. А как вы чаще всего называете это место? Расскажите в комментариях.

Печальные ковидные сводки

Сразу пять калужан скончались от коронавируса за сутки. Количество наших земляков, которые болеют в данный момент, продолжает расти.

Минутка спорта

Калужский пловец пробился в финал Олимпиады. В этой статье рассказываем, когда в ближайшее время выступят в Токио другие представители нашего региона и где за этим следить.

Доброе дело

В Калуге старший лейтенант полиции Наталия Дмитриева и лейтенант полиции Александр Сазонов помогли спасти жизнь маленькому мальчику. Они сопроводили автомобиль с задыхавшимся ребенком в больницу. Все произошло на улице Московской.

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