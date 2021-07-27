В Калуге инспекторы ДПС помогли спасти задыхавшегося ребенка

В Калуге инспекторы ДПС помогли спасти жизнь маленькому мальчику. Старший лейтенант полиции Наталия Дмитриева и лейтенант полиции Александр Сазонов сопроводили автомобиль с задыхавшимся ребенком в больницу, сообщили во вторник, 27 июля, в УМВД по Калужской области.

- К инспекторам ДПС, осуществляющим патрулирование улицы Московской, обратился взволнованный водитель автомашины «Лада Гранта», - пояснили в полиции. - Мужчина сказал, что ребенку, находящемуся в машине, стало плохо, началась сильная аллергическая реакция, и мальчик задыхается. Движение на данном участке дороге было затруднено. Наталия Дмитриева и Александр Сазонов, оценив ситуацию, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал патрульной автомашины, сопроводили транспорт с ребенком в Калужскую детскую областную больницу.

Врачи оказали мальчику помощь.