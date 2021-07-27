Калужский пловец пробился в финал Олимпиады и готовится к заплыву

В четвертый соревновательный день Олимпийских игр в Токио российская сборная улучшила свои результаты в плавательном бассейне. В утренней части программы первую за 25 лет золотую медаль для нашей страны выиграл Евгений Рылов.

Вечером также россияне продолжили неплохо выступать. В составе нашей эстафетной четверки выступил обнинский спортсмен Михаил Вековищев. На дистанции 4 по 200 метров вольным стилем трехкратный чемпион мира финишировал в российском квартете. Вековищев проплыл свой четвертый этап за минуту и 46,11 секунды.

Наша команда в итоге вышла в финал с четвертым результатом. Решающий заплыв стартует 28 июля в 6:26 по Москве. По нашим данным, Михаил Вековищев выступит в финале. Трансляцию можно будет найти на канале «Телеспорт».

«Первый канал» также создал отдельную интернет-страницу с контентом об Играх в Токио и мобильное приложение «Олимпиада Токио».

Там же ближайшей ночью в 2:10 можно посмотреть финал «Б» мужских двоек. В нем выступит калужский гребец Илья Кондратьев.

В 9:55 на «Матч ТВ» начнется прямая трансляция матча женского турнира по пляжному волейболу. Обнинская спортсменка Светлана Холомина выступает на Олимпийских играх с Надеждой Макрогузовой. Во втором матче в Токио россиянки сыграют с кубинками.

В 11:00 на японский корт выйдет еще один воспитанник волейбольного клуба «Обнинск» Олег Стояновский с напарником Вячеславом Красильниковым. Россияне сыграют с парой из Латвии.