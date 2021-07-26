Главные новости в Калужской области 26 июля: победа на Олимпиаде, новые вакцины и разделение набережной

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 26 июля.

Успех волейболистов

Калужские спортсмены продолжают выступать на Олимпийских играх в Токио. Сегодня в пляжном волейболе победу одержал Олег Стояновский, представляющий наш регион. Подробности в статье.

Борьба с коронавирусом

В Калужскую область 26 июля поступило несколько тысяч доз двух вакцин от коронавируса – «КовиВакКорона» и «Спутник Лайт». Уже со вторника их будут использовать в прививочных пунктах.

Опасная забава

На калужских дорогах все чаще происходят ДТП с участием электросамокатов. Этот транспорт набирает популярность, особенно у детей. Но, как и многие велосипедисты, самокатчики не идут по переходам, а едут. Водители не успевают среагировать и сбивают таких «пешеходов». Очередные аварии произошли в Калуге и Обнинске.

Разметка на Яченке

Набережную Яченского водохранилища в Калуге разделили на две зоны. Одна – для пешеходов, вторая – для велосипедистов. Для этого городские службы использовали белую разметку. Поможет ли это потокам не пересекаться, покажет ближайшее время.

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