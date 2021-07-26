В Калуге набережную Яченского водохранилища разделили разметкой

В Калуге начали наносить разметку на прогулочной зоне набережной Яченского водохранилища. Таким образом разделяют территорию для пешеходов и велосипедистов с самокатчиками, сообщил утром в понедельник, 26 июля, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- На набережной начали наносить разметку, большую часть уже сделали, - пояснил Денисов. - На верхнем променаде разграничили места для прогулок и катания на велосипедах и электросамокатах. К сожалению, эти средства передвижения несут прямую угрозу здоровью и жизни, если не соблюдать элементарные и всем известные правила безопасности, поэтому на безопасности делаем особый акцент и рассчитываем на осознанность и внимательность горожан.

Напомним, в начале июля жительница Калуги пожаловалась на оживленное движение велосипедистов и самокатчиков на набережной. Женщина рассказала, что ее ребенок получил перелом руки. После этого власти задумались о разделении потоков.