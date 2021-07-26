В Калуге водитель «Ниссана» сбил 16-летнюю девушку на электросамокате

Два ДТП, в которых пострадали молодые люди на электросамокатах, произошли 23 июля в Калуге и Обнинске. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

В Калуге на перекрестке улиц Кирова и Плеханова 36-летний водитель «Ниссана» в 16:20 сбил 16-летнюю девушку, которая проезжала проезжую часть на электросамокате. Врачи оказали пострадавшей помощь и отпустили домой.

А спустя полчаса в Обнинске на улице Гагарина 34-летний водитель «Жигулей» сбил 14-летнего мальчика, который ехал по нерегулируемому переходу на электросамокате. У ребенка зафиксированы различные травмы.