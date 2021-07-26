В понедельник, 26 июля, в Калужскую область поступили 3776 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В ближайшее время они будут распределены по медицинским учреждениям. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- «Легкий» вариант препарата «Спутник V» планируется использовать для ревакцинации, - пояснили в Минздраве. - Во время эпидемиологического подъема, который сейчас отмечается в регионе, повторную прививку необходимо сделать через 6 месяцев, в обычном режиме – через 12.

Ревакцинацию этим препаратом могут проходить все ранее прививавшиеся от ковида.

- «Спутник Лайт», в отличие от полной двухфазной вакцины «Спутник V», разработанной в Центре им. Гамалеи, содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа, - пояснил заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. – Данная вакцина используется для ревакцинации в период эпидподъема заболеваемости. Вне зависимости от того, какой вакциной прививался человек ранее.

Напомним, ранее 26 июля в Калужскую область привезли 5670 доз вакцины «ЭпиВакКорона».