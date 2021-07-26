В Калужскую область поступили 5670 доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В понедельник, 26 июля, в Калужскую область поступили 5670 доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Сегодня вакцина будет распределена по прививочным пунктам и завтра будет доступна, - рассказали утром в Минздраве. - Интервал между введением двух компонентов составляет 21 день.

Напомним, абсолютное большинство калужан прививают препаратом «Спутник V». Однако иногда в регион привозят небольшие партии «КовиВака» и «ЭпикВакКороны».

С вакцинацией «КовиВаком» в Калужской области даже возникла скандальная история. В Жуков приехали жители Подмосковья, чтобы, как говорил губернатор Владислав Шапша, по блату привиться этим препаратом. Однако медсестра разбила ампулы и вколола пациентам физраствор. Женщину и врача уволили.