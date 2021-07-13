В Калужской области уволят медсестру и врача за вакцинацию от коронавируса физраствором

На прошлой неделе стало известно о неприятной ситуации в Жуковской районной больнице, где медсестра вколола двум пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса «КовиВак». В понедельник, 12 июля, эту проблему обсудили на рабочем совещании правительства Калужской области.

Случай с подлогом вакцины произошел 26 июня.

- Медсестра прививочной бригады по неосторожности разбила две ампулы «КовиВака», - пояснили в правительстве. - После чего она заменила препарат физраствором, вакцинируя двоих человек. За что будет уволена. Как и врач, допустивший подлог.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША назвал такое решение жестким, но оправданным. Он подчеркнул, что нельзя вводить людей в заблуждение и рисковать их жизнями.

На данный момент первым компонентом «КовиВака» привиты 789 человек, вторым – 733. В выходные в регион дополнительно поступило еще 780 комплектов этой вакцины. Губернатор поручил министру и главврачам, чтобы «КовиВак» в области распределялся строго между гражданами, которым он показан по состоянию здоровья.

Также Шапша рассказал, что люди, которым вкололи физраствор, приехали в Жуков из подмосковных Люберец, потому что в столице «КовиВак» не достать.