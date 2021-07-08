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В Калужской области медсестра вколола пациенту воду вместо второго компонента вакцины от ковида

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 08.07.2021 17:35 8 1430
В Калужской области медсестра вколола пациенту воду вместо второго компонента вакцины от ковида

В соцсетях появилось видео, на котором медсестра из Калужской области вколола пациенту воду вместо второго компонента вакцины от коронавируса. В четверг, 8 июля, губернатор Владислав ШАПША рассказал подробности на своих страницах в соцсетях.

- Что было на самом деле, - рассказывает глава региона. - 26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной.

Позже в тот же день вакцинация была произведена. По словам Шапши, в учреждении сейчас идет служебная проверка. Медсестра в отпуске, но губернатор уверен, что на работу она уже не вернется и будет уволена.

- Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе, - отметил Шапша. - Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению. Поручаю министру здравоохранения Константину Пахоменко: проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ, провести инспекцию всех пунктов вакцинирования. Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса.

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 08.07.2021 17:35 8 1430
Тэги: коронавирус происшествие владислав шапша
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