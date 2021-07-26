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Калужане на Олимпиаде 26 июля: победа в пляжном волейболе, проигрыш в плавании

Николай Егоров , Фото: ВК "Факел".
Опубликовано: 26.07.2021 10:31 0 573
Калужане на Олимпиаде 26 июля: победа в пляжном волейболе, проигрыш в плавании

В третий соревновательный день на Играх в Токио на старт вышли два спортсмена из Калужской области.

В пляжном волейболе начал свой путь Олег Стояновский, долгие годы выступавший за клуб «Обнинск». Самый молодой в истории чемпион мира выступает в паре с Вячеславом Красильниковым. Россияне в первом матче на групповом этапе олимпийского турнира встречались с мексиканцами. Стояновский и Красильников выиграли поединок в трех сетах – 2:1 (24:26, 21:15, 18:16).

Следующий матч Олег Стояновский, представляющий Калужскую область, проведет 29 июля в 11 утра по Москве против команды Латвии.

В плавательном бассейне не смогла пробиться в финал на 100-метровке на спине Анастасия Фесикова. Спортсменка, для которой Игры в Токио уже четвертые в карьере, финишировала с результатом 1:00.20. В итоге Фесикова заняла 14-ое место и не пробилась в финал.

- Все здесь непривычно, вы передаете нам на подносе диктофоны для интервью, мы постоянно ходим в масках, утро наше начинается со сдачи ПЦР-тестов. Все это странно, нужно держаться на расстоянии, не делать совместные фото, - сказала Анастасия Фесикова. - Олимпиада – это ведь праздник, и хочется обнять человека, которого знаешь и давно не видел. На трибунах нет болельщиков, но сегодня ребята принесли барабан. Поддержка со стороны команды и зрителей чувствуется. 

Анастасия Фесикова выступит 30 июля в предварительных заплывах комбинированной эстафеты 4 по 100 метров.

Николай Егоров , Фото: ВК "Факел".
Опубликовано: 26.07.2021 10:31 0 573
Тэги: спорт олимпиада
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