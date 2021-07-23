Главные новости в Калужской области 23 июля: страшный пожар и миллионы на День города
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 23 июля.
Пожар средь бела дня
На улице Гамазейной в Калуге днем в пятницу загорелся частный дом. Пока известно лишь, что погибли три человека. Все обстоятельства устанавливаются, на месте работают следователи.
Вышли на старт
В Токио с опозданием в 12 месяцев стартовали Олимпийские игры. Калужскую область на соревнованиях представляют четыре спортсмена. Рассказываем, когда они выступят и где за всем этим можно смотреть.
Что и за сколько
Во сколько обойдется празднование 650-летия Калуги? Мы изучили сайт госзакупок и посмотрели, сколько заплатят калужские власти за выступление звезд. Подробности по ссылке.
«Шарик» почернел
«Шарик» на улице Гагарина стал черным. Что случилось с памятником 600-летию Калуги? Ситуацию прокомментировал главный архитектор Алексей Комов.
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