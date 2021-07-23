Олимпийские игры в Токио: когда и где смотреть выступления калужских спортсменов

Многострадальная Олимпиада в Японии все-таки состоится. Да, на год позже. Да, с большими ограничениями. Но все-таки ведущие спортсмены мира выйдут на старт.

Открытие Игр пройдет в пятницу, 23 июля. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале в прямом эфире в 14:00. Повтор открытия зрители увидят сразу после программы «Время», в 21:30.

В Токио выступят четыре спортсмена, которую представляют Калужскую область. У всех них судьба достаточно разная, но переживать за них мы будем одинаково.

Академическая гребля

Первым на старт выйдет гребец Илья Кондратьев. Воспитанник калужской спортивной школы олимпийского резерва им. В. Иванова выступит на Играх с москвичом Андреем Потапкиным. Россияне обеспечили себе право побороться за медали в Токио, выиграв финальную олимпийскую квалификационную регату.

Предварительные заплывы парных мужских двоек прошли в пятницу, 23 июля. Россияне боролись за путевку в полуфинал со сборными Франции, Германии, Чехии и Китая.

Кондратьев и Потапкин финишировали с третьим временем. Таким образом, калужанин напрямую пробился в полуфинал.

Россияне поборются за выход в решающий заезд утром 26 июля.

Плавание

В плавательном бассейне выступят два спортсмена из Калужской области. Анастасия Фесикова несколько лет живет и выступает за наш регион. Заслуженный мастер спорта в Японии выступит уже на четвертой для себя Олимпиаде.

На прошедшем весной чемпионате России Анастасия Фесикова отобралась для участия в Играх на дистанции 100 метров на спине. Также россиянка выступит в эстафете.

Фесикова выйдет на старт 25 июля. Анастасия проплывет в вечерней (по японскому времени) части программы в четвертом заплыве.

Михаил Вековищев – еще один спортсмен из Калужской области, который поборется за медали в Токио. Трехкратный чемпион мира в апреле стал лучшим в России на 100-метровке баттерфляем. Большие шансы завоевать медаль Вековищев имеет в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Стартует обнинский пловец 29 июля. В вечерней части программы на дистанции 100 метров баттерфляем спортсмен из Калужской области выступит в восьмом предварительном заплыве.

Пляжный волейбол

В Токио отправился самый молодой чемпион мира по пляжному волейболу Олег Стояновский. Воспитанник клуба «Обнинск» вновь выступает за Калужскую область. Стояновский сыграет в паре с Вячеславом Красильниковым.

Россияне стали чемпионами мира в 2019 году.

Для Стояновского эти Игры первые в карьере. Но опыта Олегу уже не занимать. Он даже был Олимпийским чемпионом. В 2014 году Стояновский выступал в паре с Артемом Ярзуткиным. Россияне выиграли юношеские Олимпийские игры в Китае.

Олег Стояновский сыграет первый матч в Японии утром 26 июля. Соперники – команда из Мексики. На групповом этапе российские пляжники сыграют еще с чехами и латышами.

Уроженка Обнинска, которая получила спортивное образование в наукограде, Светлана Холомина сейчас выступает за столичное «Динамо». Россиянка также находится в Японии.

Светлана Холомина и Надежда Макрогузова сыграют против опытных итальянок 25 июля.

Где и когда смотреть соревнования

Разница во времени между Калугой и Токио – шесть часов. Поэтому жители нашей области смогут посмотреть все соревнования, если будут вставать очень рано.

Транслировать Олимпиаду в Токио будут «Первый канал», «Россия-1» и «Матч ТВ». В интернете трансляции будут доступны на сайтах телеканалов. Также Игры показывает «Телеспорт».

«Первый канал» также создал отдельную интернет-страницу с контентом об Играх в Токио и мобильное приложение «Олимпиада Токио» с трансляциями.

В расписании выступления калужских спортсменов пока стоят в следующее время:

25 июля. 12:35. Первый канал. Плавание

26 июля. 03:55. Матч ТВ. Пляжный волейбол. Россия-Мексика

Остальное расписание уточняется.