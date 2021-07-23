Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

Олимпийские игры в Токио: когда и где смотреть выступления калужских спортсменов

Николай Егоров
Опубликовано: 23.07.2021 09:39 0 653
Олимпийские игры в Токио: когда и где смотреть выступления калужских спортсменов

Многострадальная Олимпиада в Японии все-таки состоится. Да, на год позже. Да, с большими ограничениями. Но все-таки ведущие спортсмены мира выйдут на старт.

Открытие Игр пройдет в пятницу, 23 июля. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале в прямом эфире в 14:00. Повтор открытия зрители увидят сразу после программы «Время», в 21:30.

В Токио выступят четыре спортсмена, которую представляют Калужскую область. У всех них судьба достаточно разная, но переживать за них мы будем одинаково.

Академическая гребля

Первым на старт выйдет гребец Илья Кондратьев. Воспитанник калужской спортивной школы олимпийского резерва им. В. Иванова выступит на Играх с москвичом Андреем Потапкиным. Россияне обеспечили себе право побороться за медали в Токио, выиграв финальную олимпийскую квалификационную регату.

Предварительные заплывы парных мужских двоек прошли в пятницу, 23 июля. Россияне боролись за путевку в полуфинал со сборными Франции, Германии, Чехии и Китая.

Кондратьев и Потапкин финишировали с третьим временем. Таким образом, калужанин напрямую пробился в полуфинал.

Россияне поборются за выход в решающий заезд утром 26 июля. 

Плавание

В плавательном бассейне выступят два спортсмена из Калужской области. Анастасия Фесикова несколько лет живет и выступает за наш регион. Заслуженный мастер спорта в Японии выступит уже на четвертой для себя Олимпиаде.

На прошедшем весной чемпионате России Анастасия Фесикова отобралась для участия в Играх на дистанции 100 метров на спине. Также россиянка выступит в эстафете.

Фесикова выйдет на старт 25 июля. Анастасия проплывет в вечерней (по японскому времени) части программы в четвертом заплыве.

Михаил Вековищев – еще один спортсмен из Калужской области, который поборется за медали в Токио. Трехкратный чемпион мира в апреле стал лучшим в России на 100-метровке баттерфляем. Большие шансы завоевать медаль Вековищев имеет в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Стартует обнинский пловец 29 июля. В вечерней части программы на дистанции 100 метров баттерфляем спортсмен из Калужской области выступит в восьмом предварительном заплыве.

Пляжный волейбол

В Токио отправился самый молодой чемпион мира по пляжному волейболу Олег Стояновский. Воспитанник клуба «Обнинск» вновь выступает за Калужскую область. Стояновский сыграет в паре с Вячеславом Красильниковым.

Россияне стали чемпионами мира в 2019 году.

Для Стояновского эти Игры первые в карьере. Но опыта Олегу уже не занимать. Он даже был Олимпийским чемпионом. В 2014 году Стояновский выступал в паре с Артемом Ярзуткиным. Россияне выиграли юношеские Олимпийские игры в Китае.

Олег Стояновский сыграет первый матч в Японии утром 26 июля. Соперники – команда из Мексики. На групповом этапе российские пляжники сыграют еще с чехами и латышами.

Уроженка Обнинска, которая получила спортивное образование в наукограде, Светлана Холомина сейчас выступает за столичное «Динамо». Россиянка также находится в Японии.

Светлана Холомина и Надежда Макрогузова сыграют против опытных итальянок 25 июля.

Где и когда смотреть соревнования

Разница во времени между Калугой и Токио – шесть часов. Поэтому жители нашей области смогут посмотреть все соревнования, если будут вставать очень рано.

Транслировать Олимпиаду в Токио будут «Первый канал», «Россия-1» и «Матч ТВ». В интернете трансляции будут доступны на сайтах телеканалов. Также Игры показывает «Телеспорт».

«Первый канал» также создал отдельную интернет-страницу с контентом об Играх в Токио и мобильное приложение «Олимпиада Токио» с трансляциями.

В расписании выступления калужских спортсменов пока стоят в следующее время:

  • 25 июля. 12:35. Первый канал. Плавание
  • 26 июля. 03:55. Матч ТВ. Пляжный волейбол. Россия-Мексика

Остальное расписание уточняется.

Николай Егоров
Опубликовано: 23.07.2021 09:39 0 653
Тэги: спорт олимпиада
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов
МегаФон будет развивать сеть в Калужской области с Huawei, Nokia и ZTE
ВТБ в Калужской области выдал первый жилищный кредит под 5% для семьи с одним ребенком
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Свидетельство оценки НФС: специфика документа и преимущества
Отзывы о LoveeLove.me: мнение о сайте от реальных пользователей
Получение и оформление итальянского гражданства для россиян, украинцев, белорусов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru