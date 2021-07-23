В Калуге три человека погибли при пожаре на улице Гамазейной

Днем в пятницу, 23 июля, пожар в частном доме произошел на улице Гамазейной в Калуге. Погибли три человека, сообщает прокуратура Калужской области.

- Прокурор области Константин Жиляков выехал на место пожара в частном жилом доме на улице Гамазейной для координации деятельности правоохранительных органов, - подчеркнули в ведомстве. - По предварительной информации, в результате пожара погибли три человека. В настоящее время организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, возгорание в доме произошло около 12:40.