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По делу Дудя о пропаганде наркотиков психолого-лингвистическая экспертиза пройдет в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.07.2021 14:34 7 1448
По делу Дудя о пропаганде наркотиков психолого-лингвистическая экспертиза пройдет в Калуге

Зюзинский суд Москвы назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы по административному делу в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотических средств в двух интервью. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

- На основании определения судьи Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, в отношении Дудя Ю. А. назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения, - цитирует агентство представителя суда.

Экспертиза пройдет в Калуге.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.07.2021 14:34 7 1448
Тэги: общество
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