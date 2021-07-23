По делу Дудя о пропаганде наркотиков психолого-лингвистическая экспертиза пройдет в Калуге

Зюзинский суд Москвы назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы по административному делу в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотических средств в двух интервью. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

- На основании определения судьи Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, в отношении Дудя Ю. А. назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения, - цитирует агентство представителя суда.

Экспертиза пройдет в Калуге.