Главные новости в Калужской области 22 июля: будет ли обязательная вакцинация?
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 22 июля.
Губернатор высказался о вакцинации
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках своей прямой линии подробно рассказал о вакцинации от коронавируса в нашем регионе. Глава региона считает, что именно прививка помогла ему легко перенести ковид, а членам семьи и вовсе не заболеть. При этом Шапша не является сторонником введения обязательной вакцинации. Губернатор рассказал, что регулярно сталкивается в комментариях со средневековым мышлением. А из всех 40 тысяч заболевших калужан только 77 были вакцинированы.
Трагедия на дороге
Рано утром трагедия произошла на окружной дороге в Калуге. Некий автомобилист сбил насмерть человека на велосипеде. Личность погибшего сейчас устанавливается, а виновника ищут. Полиция просит откликнуться очевидцев.
Тыц-тыц
В Калуге полиция займется автомобилистами с громкой музыкой на набережной Яченского водохранилища. Местные жители говорят, что больше не могут так жить.
Переезд на Старом Торге
В Калуге перенесут остановку общественного транспорта от Гостиных рядов к скверу Ленина. Банкомат там уже демонтировали.
О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!