Главные новости в Калужской области 22 июля: будет ли обязательная вакцинация?

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 22 июля.

Губернатор высказался о вакцинации

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках своей прямой линии подробно рассказал о вакцинации от коронавируса в нашем регионе. Глава региона считает, что именно прививка помогла ему легко перенести ковид, а членам семьи и вовсе не заболеть. При этом Шапша не является сторонником введения обязательной вакцинации. Губернатор рассказал, что регулярно сталкивается в комментариях со средневековым мышлением. А из всех 40 тысяч заболевших калужан только 77 были вакцинированы.

Трагедия на дороге

Рано утром трагедия произошла на окружной дороге в Калуге. Некий автомобилист сбил насмерть человека на велосипеде. Личность погибшего сейчас устанавливается, а виновника ищут. Полиция просит откликнуться очевидцев.

Тыц-тыц

В Калуге полиция займется автомобилистами с громкой музыкой на набережной Яченского водохранилища. Местные жители говорят, что больше не могут так жить.

Переезд на Старом Торге

В Калуге перенесут остановку общественного транспорта от Гостиных рядов к скверу Ленина. Банкомат там уже демонтировали.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.