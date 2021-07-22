В Калуге полиция займется автомобилистами с громкой музыкой на набережной Яченского водохранилища

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в рамках прямой линии 21 июля попросил полицейских навести порядок на набережной Яченского водохранилища.

Жители соседних с зоной отдыха домов жалуются на громкую музыку по вечерам.

Шапша предложил решение проблемы – к 23:00 на набережную должна приезжать патрульная полицейская машина.

- Прошу нашу службу полиции навести порядок там, - попросил губернатор. - Разгонять, может, никого и не надо. В присутствии наряда полиции такого точно повторяться не будет. А что люди там собираются, устраивают какие-то активности – это здорово. Мы будем продолжать развивать это направление.