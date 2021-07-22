В Калуге остановку со Старого Торга перенесут к скверу Ленина

В Калуге остановку общественного транспорта «Старый Торг» перенесут от Гостиных рядов к скверу Ленина. Соответствующее решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Подробности в четверг, 22 июля, рассказали в управлении городского хозяйства.

- Остановочный пункт будет перенесен по ходу движения троллейбуса за перекресток площади Старый Торг и улицы Набережной, к скверу имени Ленина, - пояснили в управлении. - Это позволит значительно увеличить пропускную способность участка улицы между светофорными объектами, уменьшит заторовые ситуации и положительно скажется на восприятии Гостиного двора как объекта культурного наследия.

На днях у Гостиных рядов демонтировали павильон с банкоматом.