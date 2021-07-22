В Калуге водитель насмерть сбил велосипедиста на окружной дороге и скрылся

Как мы уже рассказывали, около 5 утра в четверг, 22 июля, на 25 километре окружной дороги в Калуге в районе Грабцево сбили велосипедиста. Подробности рассказали в УГИБДД по Калужской области.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, допустил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался, - заявили в полиции. - Личность погибшего и обстоятельства ДТП уточняются.

Очевидцев происшествия просят звонить по телефонам 02, (4842) 547-888, 547-535 или 547-534.